Ficou para a História

1580

Data provável da morte de Luís Vaz de Camões.

1907

O francês Auguste Lumiére apresenta a fotografia a cor.

1917

Eclodem as revoltas do Sinn Fein, em Dublin.

1926

Morre o arquiteto catalão Antoní Gaudí, após atropelamento, em Barcelona. Tinha 76 anos.

1943

É inaugurada a Feira Popular de Lisboa, no Parque da Palhavã, pelo jornal "O Século", a favor da colónia balnear infantil.

1944

Inauguração do Estádio Nacional, em Oeiras. Inspirado no Estádio Olímpico de Berlim, remodelado para o Mundial de 2006, Miguel Jacobetty Rosa foi o projetista.

1988

É instituído o Prémio Camões, destinado a escritores de língua portuguesa.

1993

O líder da Resistência Timorense Xanana Gusmão, sob prisão em Jacarta, é distinguido com a Ordem da Liberdade.

1995

Alcindo Monteiro é assassinado por skinheads no Bairro Alto, em Lisboa. Alcindo, na altura com 27 anos e residente no Barreiro, é espancado por um grupo de skinheads que agride várias pessoas - todas elas negras. É encontrado sem sentidos na rua Garrett e morre nesta noite.

1996

A Eslovénia apresenta o pedido de adesão à União Europeia.

2004

Morre, aos 73 anos, o músico norte-americano Ray Charles.

2018

As canoístas portuguesas Teresa Portela e Joana Vasconcelos conquistam o título europeu em K2 200 metros, em Belgrado, ao terminarem a final em 37,055 segundos.