Ficou para a História

1665

A cidade de Nova Iorque é submetida à lei inglesa.

1875

A figura do Zé Povinho, criada por Rafael Bordalo Pinheiro, aparece pela primeira vez na revista Lanterna Mágica.

1937

A purga estalinista toma forma efetiva, depois da morte de velhos militantes bolcheviques em janeiro, com a execução dos generais do Exército Vermelho acusados de alta traição.

1944

II Guerra Mundial - Holocausto: As forças nazis de ocupação ordenam o rapto de todas as crianças polacas, entre os 10 e os 14 anos, para trabalhos forçados.

1947

Realiza-se a Conferência de Paris, para a Cooperação Económica Europeia com o objetivo de discutir a proposta do Plano Marshall, apresentada a 5 de junho pelo secretário de Estado dos EUA.

1964

Nelson Mandela, líder da luta anti-apartheid na África do Sul, é condenado a prisão perpétua por "sabotagem".

1987

Ronald Reagan, 40º Presidente norte-americano pede, num discurso em Berlim, ao líder soviético Mikhail Gorbatchov para "derrubar o muro".

2003

Morre o ator norte-americano Gregory Peck, 87 anos, protagonista de "Não Matem a Cotovia", de Robert Mulligan.

2004

Arranca o Euro 2004, com a derrota da equipa portuguesa perante a seleção grega.

2013

O FMI discute a sétima avaliação da 'troika' a Portugal, e aprova o pagamento da oitava 'tranche' do empréstimo acordado, no valor de 657,47 milhões de euros.

2016

Um tiroteio num clube em Orlando, nos EUA, o pior na história do país, provoca 50 mortos e mais de 53 feridos. O autor dos disparos, Omar Mateen, cidadão norte-americano de origem afegã, morre durante a troca de tiros. O grupo extremista Estado Islâmico reivindica a autoria, no dia seguinte, dizendo ter sido cometido por um "soldado do califado".