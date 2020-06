Um pódio histórico na Fórmula 1. O que ficou para a História a 19 de junho

1862

Abraham Lincoln sanciona a lei que proíbe a prática de escravatura nos EUA e apresenta proposta de emancipação dos escravos, que será assinada em janeiro de 1863.

1945

A Assembleia Geral das Nações Unidas recusa a entrada de Espanha na organização, pela natureza do regime ditatorial.

1962

Proibição da prostituição e das casas de passe, com publicação do diploma em Diário de Governo.

1987

Espanha: Um ataque com um carro-bomba levado a cabo pela organização separatista basca ETA no parque de estacionamento de um centro comercial em Barcelona provoca 21 mortos e 45 feridos.

1990

É assinada, pela Alemanha, Bélgica, França, Luxemburgo e Países Baixos, a convenção de Schengen que completa o acordo com o mesmo nome e define as condições de aplicação e as garantias de realização da livre circulação.

1991

O narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, patrão do cartel de Medelin, entrega-se às autoridades do país.

2001

É encontrado, no rio Douro, o último dos veículos desaparecidos na queda da ponte de Entre-os-Rios, ocorrida a 04 de março.

2005

Tiago Monteiro conquista o 3.º lugar no Grande Prémio de F1 dos EUA, em Indianápolis, numa prova que contou apenas com seis pilotos devido a um problema com o uso de pneus Michelin, tornando-se o primeiro (e até hoje o único) piloto português a subir ao pódio numa prova de Fórmula 1.

2013

Morre, aos 51 anos, James Galdolfini, ator protagonista da série "Os Sopranos".

2014

Felipe de Borbón é proclamado Felipe VI, rei de Espanha, durante uma sessão histórica conjunta das duas câmaras das Cortes Gerais espanholas.

2019

A Justiça francesa decide levar a julgamento o ex-Presidente Nicolas Sarkozy num caso em que é acusado de corrupção de um magistrado.