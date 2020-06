O adeus a Michael Jackson. O que ficou para a História a 25 de junho

1857

- Sai a primeira edição de "As Flores do Mal", de Charles Baudelaire.

© Jacky Naegelen / Reuters

1876

- Batalha de Little Big Horn, no Estado de Montana, EUA. As tribos Sioux e Cheyenne batem o 7º de Cavalaria do general Custer.

© Reuters Photographer / Reuter

1943

- Entram em funcionamento a quarta câmara de gás e o mais extenso crematório do campo de extermínio Auschwitz. As forças nazis admitem ter uma "capacidade diária de processamento de 4.756 corpos".

Stanislaw Mucha

1950

- Começa a Guerra da Coreia, com a invasão da Coreia do Sul pelas forças norte-coreanas. As Nações Unidas condenam a ação.

Ahn Young-joon

1962

- É criada a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, presidida por Eduardo Mondlane, com a fusão de três movimentos de libertação, UDENAMU, MANU e UNAMI.

© Stringer . / Reuters

1959

- Primeira viagem de um hovercraft, entre a ilha de Wright e o Reino Unido.

© Reuters Photographer / Reuter

1967

- Os Beatles interpretam "All you need is Love" pela primeira vez.

© Kieran Doherty / Reuters

1993

- O Parlamento irlandês revoga a norma que considera ilegal a homossexualidade.

© Cathal McNaughton / Reuters

1993

- Toma posse a primeira mulher na chefia do Governo canadiano, Kim Campbell.

© Chris Wattie / Reuters

1997

- Morre o oceanógrafo francês Jacques Cousteau, 87 anos.

© Eric Gaillard / Reuters

1996

- O Comité de Peritos da UNESCO atribuiu ao centro histórico do Porto a categoria de património mundial.

© Reuters Photographer / Reuter

2007

- É inaugurado o Museu Coleção Berardo de Arte Moderna e Contemporânea, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

© Jose Manuel Ribeiro / Reuters

2009

- Morre Ruy Eugénio Pinto, pioneiro da Bioquímica em Portugal. Tinha 84 anos.

- Morre, aos 62 anos, a atriz norte-americana Farrah Fawcett.

- Morre Michael Jackson, cantor pop, 50 anos.

© Reuters Photographer / Reuter

2015

- Os líderes da União Europeia, reunidos em Bruxelas, dão o aval ao Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, conhecido como 'Plano Juncker', que pretende estimular a economia europeia com uma verba de 315 mil milhões de euros.

- Os dois maiores partidos espanhóis, o PP e o PSOE, perdem em conjunto mais de 3,17 milhões de votos em todo o país nas eleições municipais.

- Morre, com 93 anos, Patrick Macnee, ator britânico naturalizado norte-americano, estrela da série de espionagem dos anos 1960 "Os Vingadores".

2016

- Fernando Pimenta sagra-se campeão da Europa de canoagem, em K1 1000, em Moscovo, na Rússia.

- Morre, com 93 anos, João Augusto Sanguinetti da Costa Carvalho Talone.

- Morre Bill Cunningham, veterano e lendário fotógrafo de moda de Nova Iorque. Tinha 87 anos.

- O médio Renato Sanches, que o Benfica vendeu ao Bayern Munique, torna-se o mais jovem jogador português a marcar na fase final de uma grande competição, frente à Polónia, nos 'quartos' do Euro2016, em França.