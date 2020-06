A descoberta do gene responsável pela doença de Alzheimer. O que ficou para a História a 29 de junho

1878

Morre, em Paris, o escritor português Teixeira de Vasconcelos. Tinha 62 anos.

1918

Nasce Vitorino Magalhães Godinho, historiador português.

1939

Aterra em Lisboa o primeiro voo comercial entre os EUA e a Europa.

1995

É apresentada a descoberta do gene responsável pela doença de Alzheimer.

2002

O Metro do Porto realiza pela primeira vez viagens regulares com passageiros, numa operação experimental, no troço da linha Azul (A) entre as estações da Câmara de Matosinhos e do Viso.

2004

O primeiro-ministro Durão Barroso demite-se e aceita a nomeação para a presidência da Comissão Europeia.



2007

Chegada ao mercado norte-americano da primeira geração do iPhone.

2013

Morre, aos 67 anos, Jim Kelly, primeira estrela negra do cinema de artes marciais que contracenou com Bruce Lee no filme "O Dragão Ataca".