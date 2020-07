O adeus a Marlon Brando. O que ficou para a História a 1 de julho

1920

Nasce Amália Rodrigues.

ARMANDO FRANCA

1929

Primeira aparição de Popeye, o marinheiro, figura de BD criada pelo norte-americano Elzie Crisler Segar.

1952

Constituição da Força Aérea Portuguesa.

Força Aérea

1970

Papa Paulo VI recebe os líderes dos movimentos de libertação da Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos, respetivamente.

A Polícia de Viação e Trânsito portuguesa é substituída pela Brigada de Trânsito da GNR.

NUNO VEIGA



1986

Lançamento do Cartão Jovem.

1994

O presidente da OLP Yasser Arafat regressa ao território palestiniano, depois de 27 anos de exílio, com a entrada na Faixa de Gaza, a partir do Egito.

ZAVEN VARTAN / AP

2004

Morre, aos 80 anos, o ator norte-americano Marlon Brando, protagonista de "Há Lodo no Cais", "O Padrinho", "Apocalypse Now".





AP

2007

- Portugal assume a presidência semestral da União Europeia.

- Nelson Mandela, campeão do combate anti-apartheid e ex-presidente sul-africano, é retirado, simultaneamente com o seu partido, das listas negras norte-americanas do terrorismo.



Greg English

2015

Depois de vários meses de rondas negociais, os líderes norte-americano e cubano, Barack Obama e Raul Castro, anunciam o restabelecimento das relações diplomáticas e a abertura de embaixadas nas capitais de cada país.