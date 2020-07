Jim Morrison morre aos 27 anos. O que ficou para a História a 3 de julho

1780

- É fundada a Casa Pia de Lisboa pelo intendente da polícia de D. Maria I, Diogo de Pina Manique. Fica instalada no Castelo de S. Jorge.

Rafael Marchante

1883

- Nasce o escritor checo Franz Kafka, autor de "O Processo" e de "A Metamorfose".

Petr David Josek, APTN

1944

- II Guerra Mundial. O Exército Vermelho reconquista a cidade de Minsk, capturando 100 mil soldados alemães.

1946

- Estreia europeia do filme "Citizen Kane", de Orson Welles, em Paris.1950 -- Guerra da Coreia. Primeiro confronto entre tropas norte-americanas e norte-coreanas.

Jane Bown

1969

- Brian Jones, figura carismática dos Rolling Stones, é encontrado morto na sua casa, em Londres. Tinha 27 anos.

ASSOCIATED PRESS

1971

- Morre, aos 27 anos, Jim Morrison, cantor, compositor e poeta norte-americano, mais conhecido como o vocalista da banda The Doors.

© John Schults / Reuters

1987

- Klaus Barbie, dito "o carniceiro de Lyon" pelos crimes cometidos na Gestapo, durante a II Guerra Mundial, é condenado a prisão perpétua.

POOL New

1991

- A Comissão Europeia autoriza o apoio à instalação da AutoEuropa em Portugal, no valor de 454 milhões de contos.

ARMANDO FRANCA

2000

- A OLP decide proclamar o Estado Palestino a 13 de setembro, nos territórios ocupados por Israel desde 1967, incluindo Jerusalém.

Ahmed Jadallah

2002

- O norte-americano Steve Fosset completa a primeira volta ao mundo em balão, sem escalas.

ADAM BUTLER

2007

- O antigo presidente da Libéria Charles Taylor, acusado de crimes de guerra, comparece pela primeira vez no Tribunal Especial para a Serra Leoa na Haia, depois de boicotar todas as audiências desde o início do julgamento.

- Morre Claude Pompidou, viúva do antigo Presidente francês Georges Pompidou. Tinha 94 anos.

- O Infarmed autoriza a comercialização da pílula abortiva em Portugal.

2010

- Morre, aos 73 anos, Abu Daoud (ou Mohammed Oudeh, verdadeiro nome), professor de matemática e posteriormente advogado, considerado um dos cérebros do massacre da delegação israelita aos Jogos Olímpicos de 1972, em Munique.

Ali Jarekji

2012

- Morre Sérgio Pininfarina, engenheiro que desenhou alguns dos modelos mais emblemáticos da escuderia italiana Ferrari. Tinha 86 anos.

BEATRIX STAMPFLI

2014

- O Banco de Portugal assegura que o Banco Espírito Santo se encontra numa situação de solvabilidade "sólida", que foi reforçada com o recente aumento de capital, acrescentando que está a acompanhar de perto a situação no banco.

Jose Manuel Ribeiro

2017

- Pelo menos 10 pessoas ficam feridas em consequência do atropelamento por um táxi descontrolado, junto ao aeroporto internacional de Logan, em Boston, leste dos Estados Unidos.

- Uma carrinha atropela várias pessoas junto da Tower Bridge, no centro de Londres.