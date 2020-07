A última missão do vaivém espacial Atlantis. O que ficou para a História a 8 de julho

1497

- A armada de Vasco da Gama parte de Belém, em Lisboa, rumo à Índia. É composta pelas naus São Gabriel, São Rafael e Bério. Vasco da Gamara atingirá Calecut e regressará a Lisboa em 1499.

1889

- Sai o primeiro número do "The Wall Street Journal".

2001

- Os restos mortais da fadista Amália Rodrigues são trasladados para o Panteão Nacional.

2010

- Tribunal de Justiça da UE considera não justificadas as "restrições" no capital da Portugal Telecom, resultantes da "golden share" do Estado, dando razão à Comissão Europeia.

2011 - O vaivém espacial Atlantis parte para a sua 135.ª e última missão.

2014

- O Brasil perde por 7-1 com a Alemanha, na meia-final do Mundial de Futebol, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.