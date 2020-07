Portugal sagra-se campeão da Europa em 2016. O que ficou para a História a 10 de julho

1900

- O Metropolitano de Paris abre ao público, como atração da Exposição Universal. A inauguração ocorrerá no dia 19.

1902

- É inaugurado o Elevador do Carmo, mais conhecido por Elevador de Santa Justa, que faz a ligação entre a Rua do Carmo e o Largo do Carmo, obra do engenheiro Raul Mesnier de Ponsard.

1973

- John Mitchell, antigo Procurador-geral dos EUA, que liderara o Comité para a Reeleição do presidente Nixon, nega, perante o Senado, o envolvimento em qualquer ação relacionada com o Caso Watergate, contrariando as provas reunidas pelo Senado e o Ministério Público

2007

- A EDP assina em Nova Iorque o contrato com a Goldman Sachs para a aquisição da Horizon Wind Energy.

2016

- Portugal sagra-se campeão da Europa de futebol pela primeira vez na sua história, ao bater na final a anfitriã França por 1-0, após prolongamento, em encontro disputado no Stade de France, em Saint-Denis.