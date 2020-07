A criação da CPLP - O que ficou para a História a 17 de julho

1877

É inaugurado o Hospital de D. Estefânia, em Lisboa.

1888

Conclusão da linha de caminhos-de-ferro do Oeste com a abertura do troço Leiria-Figueira da Foz.

1912

É criada a IAAF -- Federação Internacional de Atletismo.

1947

Estreia profissional do ator Ruy de Carvalho, na companhia Rey Colaço-Robles Monteiro, na peça "Rapazes de Hoje", de Roger-Ferdinand.

1959

Morre, aos 44 anos, a cantora norte-americana Billie Holiday.

1967

Morre, com 40 anos, o compositor e saxofonista de jazz norte-americano John Coltrane, autor de "Blue Train".

1969

A Apollo XI, com os astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins, entra em órbita lunar.

1994

O Brasil consagra-se tetracampeão Mundial de Futebol, ao vencer a seleção da Itália 3-2 nas grandes penalidades.

1995

Morre, aos 84 anos, o automobilista Juan Manuel Fangio, cinco vezes campeão do Mundo de Fórmula Um

1996

É criada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que reúne Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe

2004

Portugal vence o Campeonato Europeu de Râguebi de Sete