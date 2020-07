A chegada do Homem à Lua. O que ficou para a História a 20 de julho

1955

Morre, aos 86 anos, em Lisboa, Calouste Sarkis Gulbenkian, magnata do petróleo e filantropo.

Fundação Calouste Gulbenkian

1969

O homem chega à Lua. O astronauta norte-americano Neil Armstrong caminha no solo lunar, seguido de Edwin Aldrin.

DR

1973

Morre, com 32 anos, Bruce Lee, em Hong Kong. Lee foi artista e instrutor de artes marciais, filósofo, ator e cineasta norte-americano de Hong Kong, fundador do Jeet Kune Do.

Concord/Warner Bros/Kobal/REX/Sh

1999

Nicole Fontaine é eleita presidente do Parlamento Europeu.

CHRISTIAN LUTZ

2005

O ministro de Estado e das Finanças Luís Campos e Cunha sai do Governo. É substituído por Fernando Teixeira dos Santos, presidente da CMVM.

© Hugo Correia / Reuters

2016

Morre, com 81 anos, Garry Marshall, realizador norte-americano que dirigiu "Pretty Woman".