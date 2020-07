O sétimo título de Lance Armstrong no Tour. O que ficou para a História a 24 de julho

1911

- O antropólogo americano Hiram Bingham, à frente de uma expedição da Universidade de Yale, descobre e apresenta ao mundo a cidade inca de Machu Picchu, no Peru.

RICARDO CHOY KIFOX

1969

- Os astronautas norte-americanos da Apollo 11, os primeiros homens a irem à Lua, chegam a Terra. São recolhidos da cápsula da nave espacial, no Oceano Pacífico.

1974

- O Supremo Tribunal dos EUA decide, por unanimidade, obrigar Richard Nixon a entregar as 64 gravações relacionadas com o Caso Watergate, à equipa de investigação, rejeitando os "privilégios presidenciais".

1986

- O Parlamento português aprova o novo Estatuto da Região Autónoma dos Açores.

ARMANDO FRANCA

1996

- Portugal assina o acordo de cooperação com a Agência Espacial Europeia.

2005

- O ciclista norte-americano Lance Armstrong conquista o sétimo título consecutivo na Volta à França em bicicleta e põe fim à carreira desportiva.

MICHEL SPINGLER

2007

- Dezenas de milhar de pessoas são forçadas a abandonar as suas casas no Reino Unido devido às cheias que alagaram várias zonas do país, na pior catástrofe natural dos últimos 60 anos.

SANG TAN

2007

- Cinco enfermeiras búlgaras e um médico palestiniano, condenados na Líbia a prisão perpétua por terem infetado crianças com o vírus da Sida, são libertados e extraditados para Sofia.

Anonymous

2008

- É anunciado que cerca de 400 mil alunos carenciados do ensino básico e secundário passam a ter direito a refeições e manuais escolares gratuitos já a partir de setembro.

2013

- O descarrilamento de um comboio de alta velocidade em Santiago de Compostela faz 80 mortos e 200 feridos. O comboio, que fazia a ligação Madrid-Ferrol com cerca de 240 passageiros a bordo, descarrilou à entrada da estação de Santiago de Compostela, na Galiza, cerca das 20:45 locais (19:45 em Lisboa).

El correo Gallego/Antonio Hernandez

2018

- Uma onda de calor no Japão faz pelo menos 80 mortos e leva 35 mil ao hospital em três semanas.

Koji Sasahara

2018

- O Governo da República Democrática do Congo declara o fim do surto de Ébola, que matou 33 pessoas desde o seu início, em 08 de maio.