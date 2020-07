50 anos da morte de Salazar. O que ficou para a História a 27 de julho

1940

Estreia de Bugs Bunny, no desenho animado "A Wild Hare", da Warner Brothers, curta-metragem dirigida por Tex Avery.

REED SAXON

1941

II Guerra Mundial. Forças japonesas desembarcam na Indochina.

1953

A Guerra da Coreia termina com a assinatura do armistício de Panmunjon.

1970

Morre, aos 81 anos, António de Oliveira Salazar, antigo ministro das Finanças, presidente do Governo da ditadura do Estado Novo durante 35 anos.

1978

António Ramalho Eanes exonera o primeiro-ministro do II Governo Constitucional, Mário Soares, após a quebra do acordo PS-CDS.1981

Armando Franca

1983

Lançamento do disco Madonna, nome escolhido pela cantora Madonna Louise Veronica Ciccone para o seu primeiro trabalho.



1991

Portugal recupera o título de campeão mundial de hóquei em patins, com a vitória sobre a Holanda.

JAKUB MOSUR

1993

Morre o escritor, dramaturgo e publicista português Luís de Sttau Monteiro, autor de "Angústia para o Jantar" e "Felizmente Há Luar". Tinha 67 anos.

1996

Rebenta uma bomba em Atlanta, durante os Jogos Olímpicos, causando a morte de uma pessoa e ferimentos em mais de cem.

JOHN GAPS

2010

O português João Vieira conquista, em Barcelona, a medalha de bronze dos Europeus de atletismo ao ar livre nos 20 quilómetros marcha.

2014

Morre a mulher a quem foi diagnosticado o primeiro caso de Ébola em Freetown, Serra-Leoa.



2017

Morre, aos 73 anos, Sam Shepard, ator e dramaturgo norte-americano com mais de 40 anos de carreira no teatro e no cinema.