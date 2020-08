O adeus de Marilyn Monroe. O que ficou para a História a 5 de agosto

1895

Morre, aos 74 anos, o filósofo e ideólogo alemão Friedrich Engels, autor de "A Origem da Família da Propriedade e do Estado" e do "Manifesto Comunista", com Karl Marx.

1955

Morre a atriz e cantora portuguesa Carmen Miranda. Tinha 46 anos.

1962

A atriz norte-americana Marilyn Monroe é encontrada morta, em casa, em Los Angeles. Tinha 36 anos.

1984

A atleta portuguesa Rosa Mota conquista a Medalha de Bronze na maratona dos Jogos Olímpicos de Los Angeles.





1992

Primeiro encontro em Roma do presidente de Moçambique Joaquim Chissano e o dirigente da Renamo Afonso Dhlakama, para o processo de paz.

1997

Fernanda Ribeiro obtém a medalha de Prata nos 10.000 metros dos Mundiais de Atletismo de Atenas.

Carla Sacramento conquista a medalha de Ouro nos 1.500 metros.

2002

Morrem 88 pessoas em Caracas, Venezuela, nos confrontos entre civis e grupos armados de apoio ao presidente Hugo Chávez.



2012

O robot Curiosity aterra com sucesso no planeta Marte.









2014

Os bancos portugueses propõem financiar em 635 milhões de euros o Fundo de Resolução para capitalizar o Novo Banco, o que permitirá reduzir o montante proveniente do dinheiro da 'troika' para 3,9 mil milhões de euros.