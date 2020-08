Decretado o fim da pandemia de Gripe A. O que ficou para a História a 10 de agosto

1415

A armada portuguesa, comandada por D. João I, atravessa o estreito de Gibraltar, atingindo águas de Ceuta.

1995

Cimeira entre José Eduardo dos Santos e Jonas Savimbi. O líder da UNITA aceita a existência de duas vice-presidências em Angola e a incorporação de todas as forças nas FAPLA.

2006

Francis Obikwelu sagra-se campeão europeu dos 200 metros, em Gotemburgo, vencendo a final em 20,01 segundos, novo recorde nacional.

2008

Morre Isaac Hayes, cantor, compositor e músico norte-americano cujo "Theme From Shaft" ganhou um Óscar e dois Grammys. Tinha 65 anos.

2010

Gripe A (H1N1). A Organização Mundial de Saúde decreta oficialmente o fim da gripe pandémica.

2012

Morre, aos 86 anos, Carlo Rambaldi, criador do extraterrestre "ET" e do monstro "Alien", galardoado três vezes com o Óscar para os melhores efeitos especiais.

2018

A candidatura de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting é rejeitada pela Mesa da Assembleia Geral.