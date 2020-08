Ataque à ONU em Bagdad faz 23 mortos. O que Ficou para a História no dia 19 de agosto

1934

- Após a morte do presidente alemão Hidenburgo, Adolf Hitler atribui a si mesmo os poderes adicionais da Chefia do Estado e autodesigna-se Fuhrer.

1946

- Nasce William Jefferson Clinton, Bill Clinton, presidente dos EUA de 1993 a 2000.

2003

- Ataque à ONU em Bagdad. Um atentado suicida com um camião armadilhado contra a sede da ONU no Iraque faz 23 mortos, entre os quais o representante do secretário-geral da organização no país, o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Mais de cem pessoas ficam feridas.

WALLY SANTANA

2005

- Morre, com 55 anos, Marjorie "Mo" Mowlam, dirigente trabalhista britânica, antiga ministra para a Irlanda do Norte, impulsionadora do acordo de paz de 1998.

ALASTAIR GRANT

2009

- A sul-africana Caster Semenya, de apenas 18 anos, vence a final dos Mundiais de Atletismo de Berlim, rodeada de polémica sobre a sua feminilidade.

David J. Phillip

2012

- O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, pede ao Presidente norte-americano, Barack Obama, para terminar a "caça às bruxas" contra o seu "site" na Internet, numa declaração que faz da varanda da embaixada de Londres, onde se encontra refugiado.

Max Nash

2018

- O sérvio Novak Djokovic torna-se no primeiro tenista a conquistar os nove torneios da categoria Masters 1000, ao vencer o suíço Roger Federer na final de Cincinnati.