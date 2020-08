Nélson Évora conquista medalha de ouro em Pequim. O que ficou para a História a 21 de agosto

1534

- Angra do Heroísmo, nos Açores, passa a cidade.

1643

- Nasce, em Lisboa, o futuro rei D. Afonso VI.

1808

- Invasões francesas. Termina a Batalha do Vimeiro. As forças luso-britânicas derrotam as tropas francesas de Junot.

1822

- O Banco de Lisboa, instituição na base do Banco de Portugal, abre as portas ao público.

1904

- Nasce o compositor e pianista de jazz norte-americano Count Basie.

1911

- É aprovada a primeira Constituição da República portuguesa.

1925

- Morre Irineu Marinho, fundador do jornal brasileiro O Globo.

1940

- Morre o pintor português Carlos Reis.

1941

- É criada a SATA, companhia aérea açoriana.

1991

- Tentativa de golpe de estado na URSS. A junta comunista ensaia o assalto ao Parlamento, onde se encontra Boris Ieltsin. A população de Moscovo enfrenta os tanques.



1992

- Morre, aos 86 anos, o compositor alemão Will Eisenmann, autor de "Sete Quadros para Vincent van Gogh".

1998

- Os EUA atacam uma fábrica da indústria farmacêutica, no Sudão, por suspeita de produção de agentes bacteriológicos para armamento.

2003

- A SIC e a TVI assinam o protocolo com o Estado que estabelece regras para a prestação de serviço público por operadores privados de televisão.

- O exército de Israel mata o líder do Hamas Abu Shanab, em Gaza.

2004

- O ginasta português Nuno Merino conquista o sexto lugar na prova de trampolim, a melhor de sempre de um português, nos Jogos Olímpicos de Atenas.

2006

- A Lei da Paridade sai em Diário da República.

- Começa o julgamento do ex-presidente iraquiano Saddam Hussein, no processo relativo à morte a 100.000 curdos, entre 1987 e 1988.

2007

- Começa em Bagdad o julgamento de 15 responsáveis do regime de Saddam Hussein, acusados de crimes contra a humanidade pelo massacre de dezenas de milhar de xiitas no Sul do Iraque, durante a revolta de 1991.

2008

- Nelson Évora vence o triplo salto com a marca de 17,67 metros e torna Pequim2008 a melhor edição de sempre dos Jogos Olímpicos para Portugal, ao somar a sua medalha de ouro à de prata conquistada por Vanessa Fernandes no triatlo

2009

- Derrocada na praia de Maria Luísa em Albufeira. Cinco vítimas mortais, quatro da mesma família.

2010

- Morre, aos 83 anos, António Telmo, filósofo, escritor, autor de obras como Filosofia e Kaballah, História Secreta de Portugal ou Luís de Camões.

2014

- Morre Albert Reynolds, antigo primeiro-ministro irlandês que em 1994 assinou um cessar-fogo histórico com o Exército Republicano Irlandês (IRA). Tinha 81 anos.

2017

- O alegado autor do atentado terrorista em Barcelona de 17 de agosto é abatido pela polícia em Altos del Subirat, arredores da cidade catalã.

2018

- O ex-diretor de campanha de Donald Trump, Paul Manafort, é condenado por fraude bancária e fiscal.