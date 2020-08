A temperatura mais baixa de sempre na Terra. O que ficou para a História a 24 de agosto

1356

Um tremor de terra atinge Lisboa, destruindo habitações e parte da Sé.

1899

Nasce Jorge Luís Borges, escritor argentino, autor de "Aleph", "História Universal da Infâmia", "Ficções", "O Livro da Areia".1902 - Nasce Fernand Braudel, historiador francês.

1911

Manuel Arriaga é eleito primeiro presidente da República Portuguesa.

1958

Disputa-se o primeiro Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, no circuito da Boavista, no Porto. O piloto britânico Stirling Moss é o vencedor.

Bernard Cahier

1960

É registada a temperatura mais baixa alguma vez verificada no Globo Terrestre: 88 graus negativos em Vostok, Antártica.

Ueslei Marcelino

1968

A França faz deflagrar a primeira bomba de hidrogénio, no Pacífico.

1991

A Ucrânia proclama a independência em relação à União Soviética.

EFREM LUKATSKY

2004

Dois aviões russos de passageiros são alvos de atentado. Morrem 89 pessoas.



2008

Com 51 medalhas de ouro, 21 de prata e 28 de bronze, a China "vence", pela primeira vez na sua história, o quadro de medalhas - com base no critério de mais títulos -, e deixa os Estados Unidos em segundo lugar (36 ouros). A China ganha em modalidades (tiro com arco, esgrima, vela, voleibol de praia) onde não tinha força, e mantem os êxitos naquilo em que já era boa (ténis de mesa, badminton, saltos para a água ou halterofilismo).

Oleg Popov

2010

O ciclista espanhol Alberto Contador é suspenso provisoriamente pela UCI, depois de ter acusado positivo num controlo antidoping durante a Volta a França.

Felix Ausin Ordonez

2016

A Comissão Europeia chega a um acordo de princípio com o Governo português para a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) "em condições de mercado".

2017

Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador da UEFA de 2016/17, época em que conquista pela segunda vez consecutiva a Liga dos Campeões de futebol, ao serviço do Real Madrid.