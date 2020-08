Nietzsche morreu há 120 anos. O que ficou para a História a 25 de agosto

1718

Emigrantes franceses fundam a cidade de Nova Orleães, no Louisiana, EUA.

1825

O Uruguai proclama a independência em relação ao Brasil.

1900

Morre o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Tinha 50 anos.

1960

Começam, em Roma, os XVII Jogos Olímpicos da era moderna.

1981

Francisco Pinto Balsemão é indigitado primeiro-ministro do VIII Governo Constitucional.

1984

Morre, aos 59 anos, o escritor norte-americano Truman Capote, em Los Angeles. Precursor do novo jornalismo, é autor de "A Sangue-Frio" e "Breakfast at Tiffany's".

1988

Incêndio no Chiado, em Lisboa. Grande parte dos edifícios na rua do Carmo, rua Nova do Almada e rua Garret, até à Calçada do Sacramento, são consumidos pelo fogo. Os Armazéns Grandella e os Grandes Armazéns do Chiado são destruídos. Morrem duas pessoas.

1991

Mikhail Gorbachov demite-se de dirigente do Partido Comunista da URSS.

2003

52 pessoas morrem e mais de 150 ficam feridas no duplo atentado em Bombaim, capital comercial da Índia. A explosão de dois carros armadilhados é atribuída a grupos islamistas radicais.

Aijaz Rahi

2007

Morre Eduardo Prado Coelho, professor e ensaísta, Grande Prémio de Literatura Autobiográfica da Associação Portuguesa de Escritores, em 1996, com o diário "Tudo o Que Não Escrevi". Tinha 63 anos.

2012

Morre, com 82 anos, Neil Armstrong, astronauta norte-americano, o primeiro homem a pisar a lua.

2016

O futebolista português Cristiano Ronaldo é eleito pela UEFA o Melhor Jogador na Europa da época 2015/16, recebendo o prémio em cerimónia realizada no Mónaco.

Eric Gaillard

2018

A seleção portuguesa feminina de voleibol derrota a Dinamarca e apura-se pela primeira vez para um Campeonato da Europa.