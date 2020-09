O arranque da Google. O que ficou para a História a 4 de setembro

1913

Casamento do último rei de Portugal, D. Manuel II, com a princesa Augusta Vitória de Hohenzollern Sigmaringen, em Sigmaringen (Reino Unido). Não tiveram descendência.

1955

Sporting e Partizan disputam o primeiro jogo de sempre das competições de clubes da UEFA, num jogo cujo resultado foi de 3-3.

1962

Os Beatles gravam a primeira versão de "Love me do" com Ringo Starr. A versão integrada no álbum "Please Please me", será feita no dia 11.

1963

Morre o político francês Robert Schumann, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, impulsionador da fundação do Mercado Comum Europeu e da União Europeia. Tinha 77 anos.

1998

Arranque da empresa Google.

2003

É aprovada a criação da Rede de Cuidados Continuados de Saúde.

2006

Primeiro voo experimental do maior avião civil do mundo, o A380 da Airbus, com 474 passageiros a bordo.



2015

O juiz Carlos Alexandre determina por despacho a prisão domiciliária de José Sócrates, que se encontrava detido em prisão preventiva há 288 dias.

2016

O papa Francisco proclama santa a madre Teresa de Calcutá, numa cerimónia na Praça de São Pedro, no Vaticano, que conta com a presença de milhares de pessoas.

2019

A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anuncia a retirada da lei da extradição, na origem dos protestos que duram há três meses naquela Região Administrativa Especial da China.