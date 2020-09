As primeiras eleições na Bósnia-Herzegovina após a guerra. O que ficou para a História a 14 de setembro

1948

Começa a construção do edifício das Nações Unidas em Nova Iorque.

1982

Morre Grace Kelly, princesa do Mónaco, antiga atriz de cinema. Tinha 52 anos.

1991

O cineasta Manoel de Oliveira recebe o Prémio Especial do júri do Festival de Cinema de Veneza, pelo filme "A Divina Comédia".

1996

Realizam-se as primeiras eleições na Bósnia-Herzegovina, após a guerra.

- Morre, aos 55 anos, Vítor Damas, antigo guarda-redes do Sporting e da Seleção Portuguesa de Futebol.

2010

Toma posse a primeira ministra da Austrália, Julia Gillard, primeira mulher eleita a assumir a chefia de um Governo australiano.

- O Parlamento francês aprova definitivamente, com o voto do Senado, o projeto de lei que interdita o uso do véu islâmico integral em espaços públicos, a entrar em vigor na primavera de 2011

2014

O espanhol Alberto Contador (Tinkoff-Saxo) sagra-se vencedor da 69.ª Volta a Espanha em bicicleta, tornando-se, a par do compatriota Roberto Heras e do suíço Tony Rominger, recordista de vitórias da prova.

2016

O Ministério Público Federal do Brasil acusa o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a sua mulher, Marisa Letícia, e outras seis pessoas no âmbito da Operação Lava Jato por irregularidades num imóvel no Guarujá.

2017

O presidente do Brasil, Michel Temer, é constituído arguido por suspeita de praticar crimes de obstrução à justiça e participação em organização criminosa.