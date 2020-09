Dia do Serviço Nacional de Saúde. O que ficou para a História a 15 de setembro

1971

Primeira ação do Greenpeace. Doze voluntários canadianos içam uma bandeira com o símbolo da paz e partem de Vancouver num velho barco de pesca, o "Phyllis Cormack", com o objetivo de impedir um teste nuclear do Governo norte-americano em Amchitka, ilha ao largo do Alasca.

1979

A Lei n.º 56/79, de 15 de setembro, cria o Serviço Nacional de Saúde, no âmbito do Ministério dos Assuntos Sociais, enquanto instrumento do Estado para assegurar o direito à proteção da saúde, nos termos da Constituição. O acesso é garantido a todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica e social, bem como aos estrangeiros, em regime de reciprocidade, apátridas e refugiados políticos.

1998

Registo do domínio Google.com.

2004

Morre, com 55 anos, Johnny Ramone, guitarrista e cofundador da banda The Ramones.

2008

A Lehman Brothers, um dos gigantes da banca de investimento mundial, declara falência causando uma queda em todos os mercados financeiros, assinalando uma mudança no sistema financeiro global.

Morre o teclista Richard Wright, um dos membros fundadores dos Pink Floyd, de cancro. Tinha 65 anos

2017

A agência de notação financeira Standard and Poor's (S&P) tira Portugal do 'lixo', revendo em alta o rating atribuído à dívida soberana portuguesa de 'BB+' para 'BBB-', um primeiro nível de investimento.