Início da Guerra Colonial em Moçambique. O que ficou para a História a 25 de setembro

1903

- Nasce o pintor de origem russa Mark Rothko, autor dos painéis da Tate Gallery e dos retábulos da Igreja Ecuménica de Houston.

1906

- Nasce o compositor russo Dmitri Shostakovich, nome essencial da música no século XX, autor do "Requiem à Memória das Vítimas da Guerra e do Fascismo", para quarteto.



1932

- Nasce o pianista canadiano Glenn Gould, figura carismática da vida musical, nome determinante na interpretação da obra de J. S. Bach.

1933

- É criado o Secretariado de Propaganda Nacional, sob a direção de António Ferro, instrumento coordenador da propaganda da ditadura do Estado Novo.

1964

- Guerra Colonial. Começa o conflito em Moçambique. O comité central da Frelimo proclama a insurreição geral.

1993

- O primeiro satélite português Posat I é lançado na Guiana Francesa, num foguetão Arianne.



2004



- É determinada a prisão preventiva da mãe de Joana, a criança de oito anos desaparecida em Portimão, no dia 12.

2006

Primeira visita do Comité Internacional da Cruz Vermelha à prisão norte-americana de Guantánamo, em Cuba.

2011

- A Arábia Saudita concede o direito de voto às mulheres nas eleições municipais e o direito de se apresentarem como candidatas nas eleições locais de 2015. As mulheres passam também a poder integrar a assembleia consultiva Majlis al Shura.





2011

- Morre, aos 71 anos, a ativista ambiental e vencedora do Prémio Nobel da Paz em 2004, Wangari Maathai.

2015

- O Ministério Público da Suíça abre um processo criminal ao presidente da FIFA, Joseph Blatter, e implica o líder da UEFA, Michel Platini, no escândalo de corrupção que abala o organismo que tutela o futebol mundial.