Nasce a personagem de BD Mafalda, a Contestatária. O que ficou para a História a 29 de setembro

1547

Nasce o escritor espanhol Miguel de Cervantes Saavedra, criador do romance moderno com a "A Vida Aventurosa do Engenhoso Fidalgo D. Quixote de la Mancha", publicado há 400 anos (1604).

1829

A Scotland Yard é criada em Londres.

1941

II Guerra Mundial.

Começou o massacre de Babi Yar, perto de Kiev, na Ucrânia, onde cerca de 34 mil judeus são aniquilados em dois dias, pelas forças nazis, no início da invasão da URSS.

1964

Surge a personagem de banda desenhada Mafalda, a Contestatária, criada por Quino, no diário argentino Primera Plana.

1988

É lançado o vaivém espacial Discovery, na primeira missão, após a explosão do Challenger em janeiro de 1986.

2010

PEC III.

José Sócrates e Teixeira dos Santos anunciam as medidas de austeridade para 2011 que vão moldar o Orçamento do Estado. É anunciado um corte nos salários da Função Pública e nas prestações sociais, congelamento das pensões, subida do IVA e do IRC.



2016

A ativista iraquiana Yanar Mohammed é distinguida com o Prémio Rafto de direitos humanos pelo trabalho em prol das mulheres e das minorias no seu país.

2017

Pelo menos 20 pessoas morrem e mais de 100 ficam feridas na sequência de disparos num festival de música country em Las Vegas, EUA.