A estreia de Eusébio na seleção nacional. O que ficou para a História a 8 de outubro

1891

É criado o primeiro hospital veterinário em Lisboa.

1922

Nasce Christian Barnard, cirurgião sul-africano, responsável pelo primeiro transplante de coração humano, em 1967.

1927

Nasce o cientista britânico de origem argentina César Milstein, Prémio Nobel da Medicina em 1984, pelo trabalho no campo da imunologia.

1939

II Guerra Mundial. Adolf Hitler promulga a anexação da Polónia.

1961

O futebolista Eusébio estreia-se na seleção portuguesa e marca um golo no jogo com o Luxemburgo a contar para a eliminatória do Campeonato do Mundo de 1962.

1972

Henry Kissinger, secretário de Estado dos EUA, e Le Duc Tho, do Vietname do Norte, chegam a acordo sobre o fim dos combates, nas conversações de Paris.

1984

Maria Branca dos Santos, mais conhecida por D. Branca, é detida sob a acusação de burla.

1993

Terminam as sanções económicas à África do Sul, com o fim do regime de Apartheid.

2004

O sorteio do Euromilhões passa a integrar as apostas realizadas em Portugal através da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

2015

O ex-ministro socialista Armando Vara, arguido na "Operação Marquês", deixa de estar em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, ficando em liberdade provisória mediante pagamento de uma caução.