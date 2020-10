Karol Wojtyla eleito Papa e Nobel da Paz atribuído a Henry Kissinger. O que ficou para a História a 16 de outubro

1769

Sebastião José de Carvalho e Melo é designado Marquês de Pombal.

1907

Marconi inaugura o serviço radiotelegráfico regular entre a Europa e a América.

1916

É aberta a primeira clínica de apoio ao controlo da gravidez, por Margaret Stranger, em Nova Iorque.

1939

II Guerra Mundial. São expulsas as populações não germânicas dos territórios polacos anexados pela Alemanha de Hitler.

1962

Começa a crise dos mísseis entre os EUA e a URSS. Fotografias aéreas confirmam a existência de uma base de lançamento em Cuba.

1964

A China testa a sua primeira bomba atómica.

1973

A Assembleia Geral da ONU reconhece o PAIGC como representante legítimo do povo da Guiné-Bissau e condena a ocupação de Portugal.

O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao secretário de Estado da Administração Nixon, Henry Kissinger, e ao político vietnamita Le Duc Tho, que o recusa.

1978

Karol Wojtyla, cardeal polaco e arcebispo de Cracóvia, é eleito Papa, com o nome de João Paulo II. É o primeiro Papa polaco e o primeiro não italiano desde 1522.

1994

A Finlândia aprova, em referendo, a adesão à União Europeia.

1998

É inaugurado o Parque das Nações, em Lisboa

2012

Cristiano Ronaldo torna-se o mais jovem futebolista de sempre a atingir as 100 internacionalizações "AA", com 27 anos, oito meses e 22 dias, num jogo com a Irlanda do Norte, no estádio do Dragão.

2015

José Sócrates, 58 anos, que se encontrava em prisão preventiva desde 25 de novembro de 2014, é colocado em prisão domiciliária. José Sócrates, o primeiro chefe do Governo a ser detido preventivamente em Portugal, indiciado por corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais, esteve em prisão preventiva 288 dias e em prisão domiciliária durante 42 dias.