Ronaldo eleito melhor futebolista do ano pela FIFPro. O que ficou para a História a 27 de outubro

1699

Lisboa é atingida por um sismo.

1931

O compositor português Fernando Lopes-Graça é preso pela polícia política da Ditadura durante os exames finais do Conservatório Nacional. O compositor conclui as provas e classifica-se em primeiro lugar.

1936

O químico Arnold Beckman patenteia o medidor de pH, fator que indica o caráter ácido ou alcalino de uma substância.

Anonymous

1949

O Prémio Nobel da Medicina é atribuído ao professor e investigador português Egas Moniz.

1974

Começam, em Portugal, as Campanhas de Dinamização Cultural, para "cumprir o programa do MFA e colocar as Forças Armadas ao serviço de um projeto de desenvolvimento do Povo Português".

1980

Sete elementos do IRA começam, numa cadeia da Irlanda do Norte, a greve de fome pelo reconhecimento do estatuto de prisioneiros políticos.

Spartaco Bodini

1984

Três funcionários do Ministério do Interior da Polónia confessam o rapto e a morte do padre Jerzy Popieluszko.

1994

Realizam-se as primeiras eleições presidenciais e legislativas em Moçambique.

1995

Mário Soares recebe o Prémio Príncipe das Astúrias de Cooperação Internacional.

ARMANDO FRANCA

1998

A União Europeia aprova o embargo à carne portuguesa de bovino.

2002

Luís Inácio Lula da Silva é eleito para a Presidência do Brasil.

2008

O avançado português Cristiano Ronaldo é eleito o melhor futebolista do ano pela FIFPro, tornando-se o primeiro não brasileiro a conquistar o prémio instituído pelo sindicato internacional dos jogadores de futebol.

MATT DUNHAM

2015

Ao fim de 36 dias o "rapper" e ativista luso-angolano Luaty Beirão, internado sob detenção numa clínica de Luanda, põe fim à greve de fome em protesto contra a sua prisão preventiva.

2017

O parlamento regional da Catalunha aprova a independência da região e a separação de Espanha numa votação sem a presença dos principais partidos que se opõem à proposta e que abandonaram a sala minutos antes.

O senado de Espanha aprova por maioria absoluta autorizar o governo a aplicar o artigo 155.º da Constituição, que suspende a autonomia da Catalunha.

O Governo espanhol ordena a destituição do presidente regional da Catalunha, Carles Puigdemont, do vice-presidente, Oriol Junqueras, e de todos os 'consellers' (ministros regionais) do Governo catalão, ao abrigo da aplicação do artigo 155 da Constituição.

Manu Fernandez

2018

Onze pessoas morrem e seis ficaram feridas num tiroteio numa sinagoga em Pittsburgh, nos Estados Unidos.

John Altdorfer

2019

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia a morte do líder do grupo extremista Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, numa operação militar norte-americana no noroeste da Síria.