A reeleição de Bush e as luas de Plutão. O que ficou para a História a 2 de novembro

1972

A Assembleia Geral da ONU reconhece a legitimidade da luta armada pela independência, nos territórios sob administração portuguesa.



1982

Entra em funcionamento a agência noticiosa NP - Notícias de Portugal.

1998

Morrem mais de dez mil pessoas na passagem do furacão Mitch, na Nicarágua e nas Honduras.



2004

O republicano George W. Bush é reeleito para a Presidência dos EUA.

2005

A NASA anuncia a descoberta de duas luas de Plutão.

2008

O inglês Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) torna-se o mais jovem campeão mundial da história da fórmula 1, ao terminar no quinto lugar o Grande Prémio do Brasil, em Interlagos, última prova do Mundial de 2008.

Inauguração oficial do Autódromo Internacional do Algarve.

2011

O tribunal superior britânico recusa o recurso do fundador do portal WikiLeaks, Julian Assange, contra um pedido de extradição das autoridades suecas por alegações de violação.

2012

Alberto João Jardim vence as eleições internas no PSD/Madeira, que disputou com o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Albuquerque, por 53 por cento contra 47.



2017

A Audiência Nacional espanhola decreta prisão incondicional para oito ex-ministros regionais da Catalunha.