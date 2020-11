"Olhe que não, doutor, olhe que não...". O que ficou para a História a 6 de novembro

1860

Abraham Lincoln vence as eleições presidenciais dos EUA.



1913

Mahatma Gandhi é preso pela primeira vez, quando liderava uma marcha de mineiros em protesto.

1929

Morre o pintor Columbano Bordalo Pinheiro.

1936

Guerra Civil de Espanha. Começa o cerco de Madrid, pelas forças falangistas de Franco. O Governo republicano muda-se para Valência.

1975

Debate televisivo na RTP entre o líder socialista Mário Soares e o secretário-geral do PCP, Álvaro Cunhal. Soares acusa o chefe dos comunistas de querer instaurar uma nova ditadura no país. Cunhal que o considera o chefe da reação responde com uma frase que fica célebre: "Olhe que não, doutor, olhe que não...".

1984

Ronald Reagan é reeleito presidente dos EUA.

1985

Posse do X Governo Constitucional. Primeiro-ministro é Cavaco Silva.

2002

Começa, em Lisboa, a demolição do Estádio José Alvalade, inaugurado a 10 de junho de 1956.

2003

A sonda espacial norte-americana Voyager 1, lançada 26 anos antes, abandona o sistema solar.

2012

Morre, aos 82 anos, Robert Freeman, fotógrafo e realizador britânico, conhecido pelo seu trabalho com os Beatles.