Estádio do Dragão foi inaugurado há 17 anos. O que ficou para a História a 16 de novembro

1909

A Liga Portuguesa de Futebol inscreve-se na FIFA.

1945

É fundada a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO.

Jean-Jacques Levy

1959

Estreia-se, na Broadway, o musical de Rodgers e Hammerstein, "Música no Coração".



Anonymous

1985

É inaugurado, no Hospital da Universidade de Coimbra, o laboratório de fecundação "in vitro" e transferência de embriões.

1989

Portugal assume a presidência do Conselho da Europa.

2002

As autoridades espanholas detêm o comandante do petroleiro Prestige, por desobediência, atentado aos recursos marinhos e ao meio ambiente.

Carmelo Alen

2003

É inaugurado o Estádio do Dragão, no Porto. Joga-se o FC Porto-Barcelona, jogo que os portugueses ganham por 2-0. Estreia-se o Argentino Messi, com 16 anos, entrando a 14 minutos do fim.

PAULO DUARTE

2011

A 'troika' dá parecer positivo à segunda avaliação do programa de assistência económica e financeira a Portugal.

2018

O ex-presidente do BPN Oliveira e Costa é condenado a mais um ano de cadeia, a juntar aos 14 anteriormente aplicados, por abuso de confiança.