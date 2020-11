Freddie Mercury morre aos 45 anos. O que ficou para a História a 24 de novembro

1807

- Primeiras invasões francesas. Abrantes é conquistada pelas forças de Junot.

1859

- É publicada "A Origem das Espécies", de Charles Darwin.

1942

- II Guerra Mundial. O Exército Vermelho impõe pesadas baixas às tropas alemãs de Adolf Hitler, na batalha de Estalinegrado.

1963

- Lee Harvey Oswald, acusado do assassínio do presidente norte-americano John F. Kennedy, é abatido a tiro por Jack Ruby, em Dallas,Texas.

1973

- Reunião do Movimento dos Capitães na Parede. Às reivindicações militares juntam-se, pela primeira vez, dois novos objetivos: o derrube do regime e a realização de eleições livres.

1976

- Portugal passa a integrar o conjunto de estados membros do Conselho da Europa.

1991

- Morre, com 45 anos, o vocalista da banda Queen, Freddie Mercury.

2006

- Morrem César Oliveira, 34 anos, jornalista do Record, Maria José Margarido, 34 anos, jornalista do DN, André Romeiras, 28 anos, jornalista do Record e Cláudia Magalhães, 33 anos, diretora de comunicação da Agência Parceiros de Comunicação, na região chilena de Coihaique, na sequência da queda de uma avioneta. No desastre perdem ainda a vida o piloto do bimotor, Willy Stone, de 47 anos, e uma funcionária sua, de nome Verónica Poblete.

2010

- Greve geral junta novamente as duas centrais sindicais (CGTP e UGT), 22 anos depois. Em causa, as medidas de austeridade aprovadas no âmbito do PEC III e do Orçamento do Estado.

2014

- Decretada prisão preventiva ao ex-primeiro ministro José Sócrates, ao seu motorista João Perna e ao empresário Carlos Santos Silva por suspeitas de crime económicos. Ao advogado Gonçalo Trindade Ferreira, o juiz determinou a proibição de contactos com os restantes arguidos, de se ausentar para o estrangeiro, com a obrigação de entregar o passaporte, e de se apresentar semanalmente no DCIAP.