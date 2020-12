Assinatura do Tratado de Lisboa no dia da Restauração da Independência. O que ficou para a História a 1 de dezembro

1640

Proclamação da Restauração da Independência de Portugal. Começa a Dinastia de Bragança, a quarta, com D. João IV.

ANTÓNIO PEDRO SANTOS

1880

É fundado o 1.º de Dezembro, o clube mais antigo entre os clubes que competem no futebol federado.

1868

Sai o primeiro número de O Primeiro de Janeiro, diário do Porto.

1918

Independência da Islândia.

1934

Começam as purgas estalinistas. O homicídio de Sergei M.Kirov, colaborador de Estaline, leva à morte de milhões de pessoas.

1943

Representantes militares britânicos e norte-americanos assinam um acordo sobre as funções e responsabilidades das United States Army Air Forces e das United States Navy nas Lajes.

1954

Inauguração do Estádio da Luz, do Sport Lisboa e Benfica.

Rafael Marchante

1955

Rosa Parks recusa-se a ceder o seu lugar a um branco no autocarro, dando início ao movimento de Boicote aos Autocarros de Montgomery (Alabama) e marcando o começo da luta contra a política de segregação racial no sul dos EUA.

1959

A Antártica é proclamada em Washington área dedicada à investigação científica, ficando livre de ensaios militares.

Pauline Askin

1960

Independência da República Centro-Africana.

1969

É criada a Companhia Portuguesa de Electricidade.

1972

O Parlamento irlandês aprova a dissolução do IRA, Exército Republicano Irlandês.

1976

A Assembleia-geral da ONU reconhece o direito inalienável do povo de Timor-Leste à independência e a legitimidade da luta para alcançar esse direito.

Pierre Albouy

1987

Morre, com 63 anos, o escritor norte-americano James Baldwin, autor de "Another Country".

1997

Começa, em Quioto, no Japão, a III Conferência da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

1999

Uma equipa internacional de cientistas anuncia o mapeamento do cromossoma humano.

2000

O general Augusto Pinochet é colocado sob prisão domiciliária, em Londres, acusado de coautoria de 55 homicídios e 19 raptos de cidadãos espanhóis, durante a Ditadura Militar chilena.

Vicente Fox assume a Presidência do México. Terminam os 71 anos de domínio do Partido Revolucionário Institucional.

2002

O arcebispado de Boston, EUA, envolvido em processos civis por abuso sexual de menores, admite declarar falência, em resposta aos pedidos de indemnização.

2005

Comissão Europeia divulga relatório sobre as emissões de gases com efeitos de estufa no período 2008-2012. Portugal figura como o país mais poluente da União Europeia.

2006

Uma torrente de lama provocada pela passagem do ciclone Durian, no leste das Filipinas, provoca mais de mil mortos e desaparecidos.

BULLIT MARQUEZ

2008

O novo regime do divórcio entra em vigor com seis alterações fundamentais à anterior lei, acabando nomeadamente com o divórcio litigioso, o "divórcio sanção assente na culpa".

2009

Entra em vigor o Tratado de Lisboa. A entrada é assinalada numa cerimónia comemorativa em Lisboa, junto à Torre de Belém. O tratado cria, entre outras, a figura de presidente do Conselho Europeu. O escolhido, o belga Herman Van Rompuy, inicia funções.

Armando Franca

2012

Morre, com 86 anos, Manuel Ferreira, escritor e jornalista, considerado um dos maiores vultos da literatura açoriana.

2013

Após uma semana de manifestações, cerca de 500 mil pessoas concentram-se na praça Maidan (Praça da Independência), em Kiev, e constroem barricadas em protesto contra a suspensão das conversações sobre um acordo de associação com a União Europeia. O acordo foi suspenso em favor de relações económicas mais próximas com a Rússia.

2015

O fabrico de chocalhos em Portugal, ofício e manifestação cultural que tem no Alentejo a sua maior expressão a nível nacional, é classificado pela UNESCO como Património Cultural Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente.

2016

A falcoaria portuguesa passa a integrar a Lista representativa do Património Cultural Imaterial da UNESCO, juntando-se aos 13 países onde a prática já é reconhecida como Património da Humanidade.

2017

Morre, aos 85 anos, em Lisboa, Alice Maria, fadista que durante muitos anos fez parte do elenco da casa de fados "A Severa".

2018

Morre, aos 94 anos, George H.W. Bush, antigo Presidente dos Estados Unidos.

Kevin Lamarque

2019

Portugal sagra-se campeão do mundo de futebol de praia, ao vencer a Itália, por 6-4, repetindo os êxitos de 2001 e 2015.