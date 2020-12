O primeiro voo de um dos aviões mais famosos do mundo. O que ficou para a História a 2 de dezembro

1804

Napoleão coroa-se Imperador da França.

1964

O Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, é destruído por um incêndio.

Teatro D. Maria II

1969

Voo inaugural de um Boeing 747, entre Seattle e Nova Iorque, EUA.

1979

Vitória da AD - Aliança Democrática nas eleições legislativas. O Governo de Francisco Sá Carneiro sucede ao de Maria de Lourdes Pintasilgo.

1982

Primeira substituição permanente de um coração humano por um artificial, num homem de 61 anos, em Salt Lake City, Estados Unidos da América.

1988

A paquistanesa Benazir Bhutto assume a chefia do Governo. Pela primeira-vez, uma mulher muçulmana toma um cargo político de relevo.

1989

Cimeira de La Valletta entre os presidentes norte-americano e soviético, George Bush e Mikhail Gorbachev, respetivamente.

1990

Morre, aos 90 anos, o compositor norte-americano Aaron Copland.

1993

O colombiano Pablo Escobar, um dos mais famosos "barões da droga", é abatido a tiro pelas forças de Medellin. Tinha 44 anos.

2008

Morre, com 77 anos, a cantora afro-americana Odetta, conhecida como "a voz dos direitos civis", em Nova Iorque, vítima de uma doença cardíaca. Odetta foi uma figura emblemática da luta contra a discriminação e influenciou artistas como Joan Baez, Bob Dylan, Janis Joplin e o grupo Peter, Paul & Mary.

2019

O argentino Lionel Messi conquista pela sexta vez a Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor jogador do ano, isolando-se na liderança do 'ranking', com mais um troféu do que Cristiano Ronaldo.