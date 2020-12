Unesco declara gravuras de Foz Côa Património Mundial. O que ficou para a História a 3 de dezembro

1917

O Presidente norte-americano Woodrow Wilson pede ao Congresso a declaração de guerra ao Império Austro-Húngaro. Os EUA entram na Grande Guerra 1914-18.

AP

1947

Estreia-se a peça "Um Elétrico Chamado Desejo", de Tennessee Williams, na Broadway, Nova Iorque.

AP

1956

Começa novo período de emissões experimentais da RTP, a partir dos Estúdios do Lumiar, em Lisboa.

1967

A equipa do cirurgião sul-africano Christian Barnard efetua o primeiro transplante de um coração humano. O paciente sobrevive 18 dias.

AP

1972

Portugal renova o acordo da Base das Lages, nos Açores, com os EUA.

AP

1984

Uma fuga na fábrica de pesticidas da Union Carbide em Bhopal, Índia, causa mais de 4.000 mortos. Em 2000, análises acusavam a presença de pesticidas nas nascentes de água. O número de pessoas afetadas ultrapassava as 200 mil.

AP

1992

É enviada a primeira mensagem de SMS, no Reino Unido. A Ericsson deu um contributo fundamental para este padrão.

AP

1998

A Unesco declara as gravuras de Foz Côa Património Mundial.

© Reuters Photographer / Reuter

2006

Hugo Chávez é reeleito Presidente da Venezuela.

Reuters

2008

O futebolista português Cristiano Ronaldo é o vencedor da edição deste ano da Bola de Ouro.

THIBAULT CAMUS

2014

Em Hong Kong, os três líderes do Occupy Central saem em liberdade uma hora depois de terem entrado voluntariamente na esquadra da polícia para assumirem as consequências pelos protestos pró-democracia. Um deles diz que o movimento Occupy Central vai assumir uma nova abordagem para promover a causa do sufrágio universal, através de ações educativas.

1 / 10 © Carlos Barria / Reuters 2 / 10 © Carlos Barria / Reuters 3 / 10 © Carlos Barria / Reuters 4 / 10 © Tyrone Siu / Reuters 5 / 10 © Tyrone Siu / Reuters 6 / 10 © Tyrone Siu / Reuters 7 / 10 © STRINGER Hong Kong / Reuters 8 / 10 © Carlos Barria / Reuters 9 / 10 © STRINGER Hong Kong / Reuters 10 / 10 © Carlos Barria / Reuters

2015

O Reino Unido faz o primeiro ataque aéreo contra o Daesh na Síria, horas depois de uma votação parlamentar que aprovou este tipo de operação.

2018

O futebolista croata Luka Modric vence a Bola de Ouro de 2018, sucedendo ao português Cristiano Ronaldo, que tinha vencido as duas últimas edições.