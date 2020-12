Nasce Ludwig van Beethoven. O que ficou para a História a 16 de dezembro

1515

- Morre, com 62 anos, Afonso de Albuquerque.

1770

- Nasce, em Bona, o compositor Ludwig van Beethoven.

1950

- Os EUA proclamam o estado de emergência, na sequência do revés sofrido pelas tropas das Nações Unidas na Coreia. Começa o clima de guerra aberta ao "imperialismo comunista".

1971

- A Índia declara o cessar-fogo depois de ter conquistado Daca, no Paquistão Oriental.

1972

- Massacre de Wiriyamu, em Moçambique, pelos esquadrões especiais de Kaúlza de Arriaga e a PIDE. A morte de cerca de 400 civis desarmados virá a ser denunciada por missionários e pela Cruz Vermelha Internacional.

1989

- Morre, aos 59 anos, a atriz italiana Silvana Mangano.

1991

- Borges de Macedo dá a última aula na Faculdade de Letras de Lisboa, onde exerceu a docência durante 35 anos. É distinguido com a Ordem de Santiago.

1994

- O poeta português Herberto Hélder, 64 anos, é distinguido com o Prémio Pessoa, mas recusa receber o prémio no valor sete mil contos.

1998

- Operação "Raposa do Deserto". Ataque norte-americano ao Iraque, perante a recusa de entrada dos inspetores de armamento da ONU.

2005

- Morre, com 59 anos, John Spencer, ator norte-americano de "Os Homens do Presidente" e "As Teias da Lei", vencedor de um Emmy e do Prémio Obie de teatro.

2013

- Morre, com 87 anos, o cantor norte-americano de 'country' Ray Price.

2016

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga três diplomas do Governo, relativos a pensões dos militares e forças de segurança, bem como o que regulamenta a procriação medicamente assistida.