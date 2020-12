Primeiro voo de uma aeronave com motor. O que ficou para a História a 17 de dezembro

1903

- Realiza-se o primeiro voo de uma aeronave, com motor próprio, pelos irmãos Orville e Wilbur Wright, na Carolina do Norte, EUA.

John T. Daniels

1939

- II Guerra Mundial. O couraçado alemão Graf Spee é afundado pela tripulação ao largo do Uruguai, para evitar a captura pelas forças britânicas.

1970

- Começa o julgamento do padre Mário de Oliveira, pároco de Macieira da Lixa, acusado de oposição à guerra colonial portuguesa.

1983

- Atentado à bomba aos armazéns Harrods, em Londres. Morrem cinco pessoas e mais de 80 ficam feridas.

Robert Dear/ AP (Arquivo)

1986

- Médicos britânicos fazem o primeiro transplante simultâneo de coração, pulmões e fígado, numa mulher de 35 anos. A intervenção decorre no hospital de Cambridge.

- Estreia da série animada norte-americana Os Simpsons, criada por Matt Groening para a FOX. A série é uma paródia satírica ao estilo de vida da classe média dos Estados Unidos, simbolizada pela família de mesmo nome.

Lucas Jackson

1989

- Eleições autárquicas dão a vitória ao Partido Socialista, que conquista as câmaras de Lisboa, Porto e Coimbra. Jorge Sampaio é eleito presidente da Câmara de Lisboa.

Duarte Sa

2001

- Demite-se o primeiro-ministro, António Guterres, conhecida a perda de votos do PS nas eleições autárquicas. A demissão abre caminho a eleições antecipadas em Portugal pela primeira vez em 14 anos.

Jose Manuel Ribeiro

- O futebolista português Luís Figo é eleito pela FIFA o melhor jogador do Mundo 2001.

Sergio Perez

2003

- O Tribunal da Relação de Lisboa decreta a libertação do diplomata Jorge Ritto, sob prisão preventiva no âmbito do Processo Casa Pia. Após três dias de novo interrogatório, Ritto será detido mais uma vez.

2006

- O futebolista luso-brasileiro Deco é eleito o melhor jogador do Mundial de clubes.

PAULO DUARTE/ AP

2011

- Morre, aos 70 anos, Cesária Évora, cantora cabo-verdiana, no hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, Cabo Verde.

Ariel Schalit/ AP

2013

- Angela Merkel é eleita chanceler alemã pela terceira vez.

Christian Hartmann

2018

- Morre, aos 40 anos, João Branco, designer de moda e metade da dupla Storytailors.