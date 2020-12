Parlamento aprova a adoção por casais do mesmo sexo. O que ficou para a História a 18 de dezembro

1792

- Thomas Paine é julgado à revelia, em Inglaterra, pela obra "Os Direitos do Homem".



1878

Desmoronamento da torre central do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

1892

- Estreia-se o bailado "Quebra-nozes", de Tchaikovsky, em São Petersburgo.

1921

A seleção portuguesa de futebol disputa o seu primeiro jogo.O encontro acontece num campo pelado, o antigo campo do Atlético de Madrid, onde a equipa das Quinas é batida pela "Hespanha".Os jogadores só chegam a casa no dia 21, no "rápido" que termina a viagem na estação de comboios de Santa Apolónia.

1965

O expresso Paris-Lisboa choca com o comboio-correio Salamanca-Ciudad Rodrigo, perto de Vilar de los Alamos.



1969

- É abolida a pena de morte, no Reino Unido, pelo Parlamento britânico.

1987

- Morre, aos 84 anos, a escritora Marguerite Yourcenar, autora de "Memórias de Adriano", a primeira mulher admitida na Academia Francesa.

1995

- Javier Solana, ex-ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, assume o cargo de secretário-geral da NATO.

Yves Herman



2012

- A rainha Isabel II de Inglaterra torna-se a primeira figura da monarquia a participar num conselho de ministros do governo britânico desde o século XVIII.





2015

- A Assembleia da República aprova a adoção por casais do mesmo sexo com os votos favoráveis da maioria de esquerda e de 17 deputados do PSD, tendo o líder social-democrata, Pedro Passos Coelho, votado contra.