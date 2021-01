Publicação do primeiro número do jornal Expresso. O que ficou para a História a 6 de janeiro

1838

- Samuel Morse efetua a primeira demonstração pública do telégrafo em Morristown, EUA.

AP/ Arquivo

1852

- Morre, com 43 anos, Luis Braille, pedagogo francês, criador da escrita para cegos.

Ap images



1968

- Após uma intervenção de cinco horas, cirurgiões sul-africanos realizam com êxito a separação de duas gémeas siamesas ligadas pela cabeça.

1973

- Sai o primeiro número do semanário Expresso, dirigido por Francisco Pinto Balsemão.

1985

- Jacques Delors assume a presidência da Comissão Europeia.

1989

- Morre, com 87 anos, o imperador do Japão, Hirohito, Sucede-lhe o filho, Akihito, de 55 anos.

AP

1991

- O líder iraquiano, Saddam Hussein, reafirma a anexação do Kuwait.

Stringer .

1993



- Morre, com 54 anos, o bailarino russo Rudolf Nureyev.

John Lent/ AP

1993

- Morre o compositor e trompetista de jazz norte-americano Dizzy Gillespie. Tinha 75 anos.

AP

2001

- O Congresso dos EUA confirma a eleição do republicado George W. Bush para a Presidência dos EUA.

Jim Bourg / Reuters

2016

- A Coreia do Norte afirma ter realizado, com sucesso, o seu primeiro teste nuclear de hidrogénio, dando um significativo passo no desenvolvimento do seu programa nuclear. O Conselho de Segurança das Nações Unidas convoca uma reunião de emergência.

2018

- Morre, aos 87 anos, John Young, astronauta pioneiro do programa espacial norte-americano com seis saídas ao espaço e uma aterragem na Lua.