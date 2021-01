O adeus a Mário Soares. O que ficou para a História a 7 de janeiro

1610

- Galileu Galilei identifica a existência de quatro satélites de Júpiter.

NASA

1917

- Grande Guerra de 1914-18. O governo francês dá o seu acordo à proposta portuguesa que, em resposta ao seu pedido de 26 de Dezembro, propõe disponibilizar pessoal de artilharia necessário para 25 baterias de artilharia pesada, sob um Comando Superior Português. Tem assim origem o Corpo de Artilharia Independente.

1841

- O escritor Victor Hugo, autor de "Os Miseráveis" e "Nossa Senhora de paris", é admitido na Academia Francesa.

1927

- É inaugurado o primeiro serviço telefónico transatlântico entre Nova Iorque e Londres.

AP

1946

- As potências ocidentais reconhecem a República da Áustria, com as fronteiras que detinha em 1936.

1952

- Morre, com 92 anos, o historiador Joaquim Bensaúde, investigador dos Descobrimentos portugueses.

1953

- Os EUA anunciam a posse da bomba de hidrogénio.

1960

- Começa a construção da Barragem de Assuão, no Egito.



1976

- Sai o primeiro número do semanário O País.



1979

- Sai o último número do vespertino português A Luta.

1980

- A URSS veta a proposta de resolução da ONU, que prevê a retirada das suas tropas do Afeganistão.

1985

- Morre, aos 56 anos, José Maria Pedroto, antigo jogador de futebol e treinador do Futebol Clube do Porto.



2004

- Entra em vigor o Sistema de Triagem de Manchester na maioria das unidades hospitalares do país. (Imagem de uma simulação de acidente nos EUA)

© Mike Blake / Reuters

2008

- Os dois partidos rivais do Kosovo chegam a acordo para a formação de um governo de coligação, o mesmo que deverá declarar a independência desta província sérvia.

VISAR KRYEZIU/AP

2013

- O futebolista internacional argentino Lionel Messi, jogador do FC Barcelona, conquista pela quarta vez consecutiva a Bola de Ouro FIFA, prémio principal da Gala do organismo, a decorrer em Zurique, na Suíça.

Emilio Morenatti/AP

2015

- Dois homens armados com espingardas Kalashnikov entram na redação parisiense do Charlie Hebdo, um semanário conhecido pelas suas caricaturas satíricas. Doze pessoas perdem a vida, incluindo uma parte da equipe do Charlie Hebdo e dois agentes da polícia francesa.

1 / 8 © Jacky Naegelen / Reuters 2 / 8 © Jacky Naegelen / Reuters 3 / 8 © Christian Hartmann / Reuters 4 / 8 Thibault Camus / AP 5 / 8 Thibault Camus / AP 6 / 8 © Philippe Wojazer / Reuters 7 / 8 Francois Mori / AP 8 / 8 Remy de la Mauviniere / AP

2017

- Morre, aos 92 anos, Mário Soares, o antigo primeiro-ministro e Presidente da República.