20 anos de emissão da SIC Notícias. O que ficou para a História a 8 de janeiro

1935

Nasce o cantor norte-americano Elvis Presley, em Tupelo no Mississípi.

1959

Fidel Castro, líder da revolução cubana, entra vitorioso em Havana.

1974

As forças do Vietname do Norte tomam a capital do Cambodja, Phnom Penh.

1991

Escalada para a Guerra do Golfo. O presidente norte-americano, George Bush, pede aos aliados para não aceitarem compromissos com o Iraque.

2001

Começam as emissões da SIC Notícias, do grupo Impresa.

2007

O islamita marroquino Mounir al Motassadeq, declarado culpado de cumplicidade nos atentados de 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos, é condenado a 15 anos de prisão pelo Tribunal de Hamburgo.

2009

- O Governo altera o regulamento do recenseamento militar, que deixa de ser feito de forma presencial, mas que passa a estender ao sexo feminino a obrigatoriedade de presença no Dia da Defesa Nacional a partir de 2010.

2010

- Uma fação da FLEC, a FLEC-Posição Militar, protagoniza uma emboscada à escolta militar da comitiva da seleção de futebol do Togo, que ia participar na Taça de África das Nações em futebol, provocando três mortos e seis feridos.

2012

- Morre, aos 81 anos, José Vaz Pinto, fundador do Banco Alimentar.

2015

- No dia seguinte ao ataque ao semanário Charlie Hebdo, um polícia é assassinado nos arredores de Paris num tiroteio que os investigadores relacionaram com o ataque ao jornal. No mesmo dia, um homem armado faz reféns num supermercado judaico e quatro deles são mortos.

2019

- A ANA - Aeroportos de Portugal e o Estado assinam o acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, que prevê um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028.