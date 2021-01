Naufrágio do Costa Concórdia em Itália. O que ficou para a História a 13 de janeiro

1822

- A primeira Assembleia Nacional grega proclama a independência da Grécia moderna.

1975

- O partido do Centro Democrático e Social (CDS) é registado no Supremo Tribunal de Justiça.

- Um grupo de feministas do Movimento de Libertação das Mulheres entra no Parque Eduardo VII, em Lisboa, para se manifestar contra os símbolos da opressão das mulheres. Ao contrário do que noticiam os jornais, não há queima de soutiens.

1979

- Os Xutos & Pontapés estreiam-se ao vivo nos Alunos de Apolo, em Lisboa.

1988

- O FC Porto vence pela primeira vez a Supertaça Europeia ao ganhar a final ao Ajax por 2-0 no total das 2 mãos.

1991

- Mário Soares é reeleito, à primeira volta, presidente da República Portuguesa, com 70,4 por cento dos votos.

2002

- Morre, aos 69 anos, o comandante Gomes Mota, figura do 25 de Abril de 1974.

2011

- É oficializada a criação do Partido pelos Animais e pela Natureza (PAN).

2012

- A Standard & Poor's corta o 'rating' de Portugal em dois níveis, de BBB- para BB, passando assim a nota para um nível já considerado 'lixo' ('junk'), tal como o havia feito a Moody's e a Fitch.

- O navio cruzeiro Costa Concordia encalha ao largo da ilha de Giglio, na região da Toscânia, em Itália, e provoca 32 mortos e vários desaparecidos.

2014

- O futebolista português Cristiano Ronaldo vence a Bola de Ouro da FIFA, para melhor jogador do Mundo em 2013.

2016

- Morre, aos 69 anos, Alan Rickman, ator britânico de cinema, teatro e televisão.