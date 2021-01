primeiro voo comercial do avião supersónico Concorde. O que ficou para a História a 18 de janeiro.

1752

- Morre, em Lisboa, o arquiteto alemão Frederico Ludwig, autor do projeto do Convento de Mafra. Tinha 78 anos.

1778

- O explorador britânico James Cook descobre as ilhas Havai.





RONEN ZILBERMAN/ AP

1919

Começa a Conferência de Paz de Versalhes sobre a Grande Guerra de 1914-18. A delegação portuguesa é chefiada por Egas Moniz.

Canva

1934

- Revolta dos vidreiros da Marinha Grande contra o Estatuto Nacional do Trabalho da ditadura de Oliveira Salazar.

Peter J Carroll

1936

- Morre Rudyard Kipling, escritor britânico, autor de "Kim", Nobel da Literatura em 1907. Tinha 70 anos.

AP/ Arquivo

1943

- II Guerra Mundial. O Exército Vermelho ataca as forças alemãs em Leningrado, atual São Petersburgo, obrigando-as a levantar o cerco no dia seguinte.

1963

- A ditadura de Oliveira Salazar leva à Assembleia Nacional o projeto de Lei Orgânica do Ultramar, que contraria as resoluções da ONU.

1968

- Guerra Fria. Os EUA e a URSS concordam na necessidade de estabelecer controlo sobre as armas nucleares dos dois países.

1976

- Realiza-se o primeiro voo comercial do avião supersónico Concorde, entre Londres e o Bahrein.

AP/ Arquivo

1984

- Morre, aos 47 anos, o poeta português José Carlos Ary dos Santos.

1995

- O Parlamento Europeu aprova a Comissão Europeia, presidida pelo luxemburguês Jacques Santer.

- Morre o alemão Adolf Butenandt, Prémio Nobel da Química. Tinha 91 anos.

2000

- Helmut Kohl é obrigado a demitir-se de presidente honorário da CDU, por se recusar a revelar os nomes dos financiadores anónimos do partido alemão.

MICHAEL PROBST/ AP

2005

- Começa Conferência Mundial para a Redução de Desastres, em Kobe, no Japão, que propõe a criação de um sistema de alerta de maremotos no Índico.

- É apresentado o novo avião Airbus A380, em Toulouse, o maior avião de passageiros do mundo.

CHRISTOPHE ENA/ AP

2009

- Paulo Portas reforça a liderança no encerramento do XXIII Congresso do CDS-PP.

- Morre, aos 71 anos, Luiz Vasconcellos, empresário, sócio fundador do semanário "Expresso".

- Morre João Aguardela, músico e compositor, mentor do grupo A Naifa. Tinha 39 anos.

2016

- O Tribunal Constitucional declara a inconstitucionalidade das normas do Orçamento do Estado para 2015 que alteraram o regime das subvenções vitalícias a ex-titulares de cargos políticos tornando-as dependentes de condição de recursos.

- Morre Michel Tournier, escritor e um dos grandes nomes da literatura francesa da segunda metade do século XX. Tinha 91 anos.

- Morre, aos 89 anos, António Almeida Santos, presidente honorário do PS, antigo ministro e ex-presidente da Assembleia da República.

2020

- O candidato e presidente do PSD, Rui Rio, é reeleito com 53,02% dos votos, derrotando o ex-líder parlamentar Luís Montenegro, que teve 46,98%.

- Morre, aos 71 anos, David Olney, cantor e compositor folk norte-americano.