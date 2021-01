Sporting de Braga faz 100 anos. O que ficou para a História a 19 de janeiro

1921

É fundado o Sporting de Braga.

1923

Nasce o poeta português Eugénio de Andrade, autor de "As Mãos e os Frutos", Grande Prémio de Poesia da APE, Prémio Camões, Grande Oficial da Ordem de Santiago da Espada.

1976

Otelo Saraiva de Carvalho é preso após a divulgação do relatório preliminar sobre o 25 de novembro.

1978

O PS, de Mário Soares, e o CDS, de Diogo Freitas do Amaral, assinam um acordo para a formação do II Governo Constitucional.



1979

John Mitchell, procurador-geral dos EUA durante a administração Nixon, é libertado depois de 19 meses de prisão a que fora condenado no âmbito do Caso Watergate.



1982

Morre, em São Paulo, a cantora brasileira Elis Regina. Tinha 36 anos.

1984

Fidel Castro condecora o líder do Partido Comunista Português Álvaro Cunhal.

1997

A portuguesa Joana Lemos conquista a taça do Rali Paris-Dakar.

2001

A EDP rompe a parceria com a energética espanhola Iberdrola.

2004

A Agência Espacial Europeia divulga a primeira imagem da superfície de Marte obtida pela sonda Mars Express.



2010

O Presidente da República, Cavaco Silva, condecora Pedro Santana Lopes com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo

2016

Morre, aos 67 anos, Glenn Frey, fundador e guitarrista da banda de rock norte-americana 'Eagles'.

2017

Um avião despenha-se em Paraty, litoral do Rio de Janeiro, com quatro ocupantes a bordo e na lista de passageiros figura o juiz do Supremo Tribunal Federal relator dos processos da operação Lava Jato.

2020

O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação revela mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de 'Luanda Leaks', que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais.

Morre, aos 88 anos, Henrique Espírito Santo, produtor, cineclubista e ator, considerado pela Cinameteca Portuguesa como um dos nomes "incontornáveis" do cinema português.