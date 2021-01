Lusitânia Expresso deixa Lisboa rumo a Timor-Leste. O que ficou para a História a 21 de janeiro

1911

- Decreto proíbe o culto católico na capela da Universidade de Coimbra.



1919

- O partido irlandês Sinn Fein organiza o Parlamento e proclama unilateralmente a República da Irlanda (Eire).





1924

- Morre, aos 54 anos, Vladimir Ilych Ulianov, Lenine, dirigente da revolução russa. O acontecimento provoca a luta pelo poder entre partes opostas do partido, chefiadas, respetivamente, por Trotsky e Estaline.

Canva

1950

- Morre o escritor britânico George Orwell, autor de "1984". Tinha 46 anos.

AP/ Arquivo

1961

- Morre, aos 47 anos, o ator e declamador português João Villaret.

1973

O Presidente dos EUA, Richard Nixon, apresenta o acordo de paz com o Vietname.

AP/ Arquivo

1988

- A Assembleia da República aprova a Lei de Radiodifusão, que regula a abertura do espetro a estações privadas locais e regionais.

Canva

1991

Guerra do Golfo. Os EUA declaram iniciada a luta terrestre contra forças iraquianas na fronteira com o Kuwait.

AP/ Arquivo

1992

O navio Lusitânia Expresso parte de Lisboa rumo a Timor-Leste, para homenagear as vítimas do massacre do cemitério de Santa Cruz, em Díli, a 12 de novembro de 1991. Dezenas de jovens de vários países seguiam a bordo com a missão depositar uma coroa de flores no cemitério. O navio acaba por ter de voltar para trás, a 10 de março, depois de ter sido intercetado pela marinha de guerra indonésia no Mar de Timor.

FIRDIA LISNAWATI/ AP

2004



A sonda europeia Mars Express encontra água e dióxido de carbono congelados no Pólo Sul de Marte.

MICHAEL PROBST/ AP

2011

Cavaco Silva é reeleito Presidente da República.

A contabilização final deu 52,94% dos votos a Cavaco Silva. Manuel Alegre obteve 19,75%, Fernando Nobre 14,1%, Francisco Lopes 7,14%, José Manuel Coelho 4,5%, e Defensor Moura 1,57%.

Paulo Duarte/ AP

2017

Morre, aos 75 anos, Gorden Kaye, ator britânico conhecido sobretudo por ter interpretado o papel de René Artois, na série televisiva de comédia "Alô, Alô!".