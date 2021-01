Começa o isolamento da cidade de Wuhan ao mundo. O que ficou para a História a 22 de janeiro

1815

É assinado o tratado entre Portugal e o Reino Unido para a abolição do tráfico de escravos, a norte do Equador.

1901

Morre, aos 81 anos, a rainha Vitória. Sucede-lhe o filho Eduardo VII.

1905

Domingo sangrento em São Petersburgo. Dois mil operários são massacrados pela Guarda do czar. O acontecimento conduziria à Revolução.

1963

A França e a Alemanha assinam o Tratado do Eliseu, que sela a reconciliação entre os dois países.

1972

O Reino Unido, a Dinamarca, a Irlanda e a Noruega entram para a CEE. A Noruega abandonaria a organização após referendo nacional.

1975

Primeiro Congresso do CDS. Nesse congresso, foi eleita a primeira Comissão Política, que teve como Presidente e Vice-Presidente, respetivamente, Diogo Freitas do Amaral e Adelino Amaro da Costa.

CDS-PP

1980

O Governo soviético detém o físico Andrei Sakharov, Nobel da Paz, e retira-lhe os títulos oficiais.

Stringer .

1992

Morre, aos 74 anos, o historiador português Luís de Albuquerque.

1999

Dirigentes do PSD e PP formalizam os princípios constitutivos da Alternativa Democrática.

2006

Aníbal Cavaco Silva é eleito Presidente da República, com 50,54 por cento dos votos.

Jose Manuel Ribeiro

2010

É inaugurado o Centro de Procriação Medicamente Assistida da Maternidade Júlio Dinis.

2015

- O PSD e os deputados do CDS-PP chumbam, na generalidade, na Assembleia da República, os projetos do BE, PS e PEV para estender aos casais de homossexuais a possibilidade de adoção de crianças.

- Governo e parceiros sociais, com exceção da CGTP, assinam um acordo para a subida do salário mínimo nacional para os 530 euros em 2016.

2018

Morre, aos 78 anos, Jack Whitten, artista norte-americano que foi um militante ativo pelos direitos cívicos da população negra.

Susan Walsh

2019

O Tribunal da Relação de Lisboa considera prescritos os crimes de que o ex-presidente do Benfica João Vale e Azevedo estava acusado, relativos ao desvio de dinheiro dos direitos televisivos do clube.

REUTERS

2020

- Macau confirma o primeiro caso do novo coronavírus, numa altura em que há mais de 440 infetados.

- Começa o isolamento da cidade de Wuhan ao mundo, devido ao novo coronavírus com as autoridades de saúde a cancelar voos e saída de comboios.

Toby Melville

- A empresária angolana Isabel dos Santos é constituída arguida por alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem pela petrolífera estatal Sonangol.



- O diretor da private banking do EuroBic e gestor da conta da Sonangol, Nuno Ribeiro da Cunha, é encontrado morto na casa onde residia no Restelo, em Lisboa.