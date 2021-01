Nasce Eusébio da Silva Ferreira, o "pantera negra". O que ficou para a História a 25 de janeiro

1554

Fundação da cidade de São Paulo, no Brasil, pelo padre Manuel da Nóbrega.

1579

É assinado o Tratado de Unificação de Utrecht, marco da fundação da Holanda.

1882

Nasce a escritora inglesa Virginia Woolf, autora de "Rumo ao Farol" e "Mrs Dalloway".

1906

É criado o Jardim Botânico Tropical (com o nome de Jardim Colonial), por decreto régio, no contexto da organização dos serviços agrícolas coloniais e do Ensino Agronómico Colonial no Instituto de Agronomia e de Veterinária.

1915

- O Presidente da República, Manuel de Arriaga, demite o governo do Partido Democrático de Afonso Costa e anuncia eleições.

- O inventor do telefone, Alexander Graham Bell, inaugura o serviço intercontinental.

1932

A URSS e a Polónia assinam o pacto de não-agressão.

1942

Nasce em Lourenço Marques (atual Maputo), Eusébio da Silva ferreira, considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos. Marca 733 golos em jogos oficiais e 1137 golos na carreira.

1946

Morre, aos 67 anos, o poeta português Afonso Lopes Vieira.

1947

Morre o gangster Al Capone, figura dominante do crime da cidade de Chicago durante a Lei Seca. Tinha 48 anos.

1949

- Realizam-se as primeiras eleições em Israel.

- É fundado o COMECON, organização económica dos países de Leste.

1950

Primeiro voo do Boeing 707, entre os EUA e o Reino Unido.

1964

Realiza-se a primeira experiência espacial conjunta soviético-norte-americana com o lançamento do satélite Echo II.

1966

A Assembleia-Geral da ONU aprova a resolução que recomenda aos estados membros o embargo ou bloqueio a Portugal, pela violência da guerra em África.

1972

Guerra do Vietname. O presidente dos EUA Richard Nixon apresenta um plano para a paz em oito pontos, que é rejeitado por Hanói.

1975

É legalizado o Partido Popular Democrático (PPD), depois de ter sido fundado em maio de 1974.

1980

Legalização da Aliança Democrática, coligação eleitoral entre o PSD, o CDS e o PPM, no Supremo Tribunal de Justiça.

1985

Explosão de gás na Escola Secundária do Cartaxo. O acidente causa 17 feridos. Seis pessoas são declaradas em estado muito grave.

1992

O Presidente da República, Mário Soares, chega a Nova Deli. É primeiro Chefe de Estado português a visitar a Índia.

1996

O Conselho da Europa aprova a entrada da Rússia na organização.

1999

Entra em vigor a nova Lei de Saúde Mental e de internamento compulsivo.

2003

O teatro Dubrovka de Moscovo reabre, depois do atentado de Outubro de 2002, que causou 170 mortos.

2004

- Morre, aos 24 anos, o futebolista húngaro Miklos Fehér, vítima de uma paragem cardíaca súbita, durante o jogo Guimarães-Benfica.

- Mariza recebe o recém-criado prémio Border Breaker da Comissão Europeia.

2005

- António Lobo Antunes recebe a Grã-Cruz da Ordem de Santiago e o Prémio Literário Fernando Namora.

- José Mourinho é eleito o melhor treinador do mundo em 2004.

2006

O Hamas, movimento da resistência islâmica, vence as eleições legislativas nos territórios palestinianos, com maioria absoluta.

2011

- O professor e jurista Paulo Pinto de Albuquerque é eleito juiz representante de Portugal no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para um mandato de nove anos.

- Protestos anti governo iniciam-se em várias cidades do Egito, incluindo na capital, Cairo, provocando vários mortos e feridos.

2014

- Pedro Passos Coelho é reeleito presidente do PSD com 88% dos votos dos militantes.

2015

- A coligação de esquerda Syriza fica a dois deputados da maioria absoluta, e Alexis Tsipras anuncia que negociará um plano de reformas e que a 'troika' de credores da Grécia é "um assunto do passado".

2016

O Presidente da República, Cavaco Silva, veta o diploma que permitia a adoção por casais do mesmo sexo, tendo igualmente devolvido à Assembleia da República as alterações à lei da interrupção voluntária da gravidez (IVG).

2019

- Uma rutura da barragem em Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais, provoca centenas de mortes e feridos.

- Os deputados gregos ratificam o Acordo de Prespes que permite o fim do veto da Grécia sobre a adesão da vizinha Macedónia à NATO caso esta alterasse o nome para República da Macedónia do Norte.

2020

-- Pequim decide suspender as viagens organizadas na China e ao estrangeiro, devido ao novo coronavírus.

- Austrália anuncia primeiro caso do novo coronavírus e Hong Kong declara estado de emergência.

- A comissão política nacional do CDS, de Francisco Rodrigues dos Santos, é eleita com 65,7% dos votos dos delegados ao 28.º congresso nacional do partido em Aveiro.

- Portugal termina em sexto lugar o Europeu de andebol, naquela que é a melhor classificação de sempre na competição, ao perder por 29-27 frente à Alemanha no jogo de atribuição da quinta posição, em Estocolmo, na Suécia.