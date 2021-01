Freitas do Amaral e Mário Soares passam à 2ª volta em 1986. O que ficou para a História a 26 de janeiro

1531

- Um sismo destrói parte da cidade de Lisboa, em particular a colina de Santa Catarina.

1821

- Começa a redação da Constituição de 1822, com a primeira reunião efetiva das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes.

1931

- Libertação de Mahatma Gandhi, na Índia.

1942

- II Guerra Mundial. Chega à Europa a primeira força expedicionária norte-americana. As tropas são colocadas na Irlanda do Norte.

1963

- Nasce, em Setúbal, o futebolista e treinador José Mourinho (José Mário dos Santos Mourinho Félix).

Clive Rose

1974

- Reunião do Movimento dos Capitães, no Estoril. São definidos os objetivos políticos do futuro Programa do MFA.

1986

- Eleições presidenciais. Freitas do Amaral (46,31 por cento) e Mário Soares (25,43) passam à segunda volta.

1988

- Estreia-se o musical "O Fantasma da Ópera", de Andrew Lloyd Webber.

Ed Bailey

1994

- Silvio Berlusconi, empresário e magnata da comunicação social italiana, anuncia a entrada na política.

MASSIMO SAMBUCETTI

2005

- Eduardo Souto Moura recebe o Prémio Secil de Arquitectura, pelo projeto do Estádio de Braga

(Lusa/Arquivo)

2015

- Alexis Tsipras toma posse como primeiro-ministro da Grécia e faz um acordo com os conservadores do ANEL.

Alkis Konstantinidis / Reuters

2016

- O Tribunal da Relação de Évora confirma o arquivamento o processo sobre a morte de seis jovens universitários na praia do Meco.

2020

- O Presidente dos EUA, Donald Trump, apresenta a sua "visão" para um plano de paz no Médio Oriente, falando de "solução realista de dois estados" e anunciando Jerusalém como "a capital indivisível de Israel".

Oded Balilty

- Morre, aos 41 anos, num acidente de helicóptero Kobe Bryant, 'Black Mamba', ex-basquetebolista norte-americano dos Los Angeles Lakers, cinco vezes campeão nacional e duas vezes campeão olímpico.