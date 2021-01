Primeira morte pelo novo coronavírus confirmada em Pequim. O que ficou para a História a 27 de janeiro

1879

- Thomas Edison registou a patente da lâmpada elétrica.

1945

- O Exército Vermelho ocupou o campo de Auschwitz, na Polónia, começando o tratamento e libertação dos sobreviventes do extermínio nazi.

1973

- Os padres Telles Sampaio e Fernando Mendes, detidos pela PIDE-DGS por terem denunciado os massacres de Mucumbura, Moçambique, são condenados pelo tribunal plenário a cinco anos de prisão.



- São assinados, em Paris, os acordos que põem fim à Guerra do Vietname, ao fim de 12 anos. O acordo estabelece a retirada das tropas dos EUA em 60 dias. Durante a Guerra do Vietname morreram 58 mil soldados norte-americanos, 300 mil foram feridos e 2500 foram dados como desaparecidos.

1975

- Pela primeira vez, um Chefe de Estado africano visitou Portugal. Foi Leopold Seghor, o presidente do Senegal.

1981

- Morreu Silva Pais. Foi o último diretor da policia politica da ditadura, a PIDE.

1988

- O Supremo Tribunal de Justiça indefere, por unanimidade, o pedido de habeas corpus de Otelo Saraiva de Carvalho e dos restantes 12 réus do processo FP-25.

1999

- Morre, com 89 anos, o escritor espanhol Gonzalo Torrente Ballester, Prémio Cervantes, autor de "Filomeno, a seu Pesar".

- A Indonésia admite, pela primeira vez, a concessão da independência a Timor-Leste, após consulta do povo timorense.

2005

- Chefes de Estado de todo o mundo, sobreviventes do holocausto e os soldados que 60 anos antes libertaram Auschwitz voltaram ao antigo campo de extermínio para que o Mundo não esqueça o Holocausto.

2012

O novo Conselho Nacional da CGTP é eleito no XII Congresso da central sindical com 735 votos a favor, oito brancos e 32 nulos. Arménio Carlos sucede a Carvalho da Silva como secretário-geral.

2013

Um acidente com um autocarro na Sertã provoca 11 mortos e 32 feridos. O autocarro com matrícula espanhola e motorista português partiu de Portalegre com destino a Santa Maria da Feira.

2020

- Primeira morte pelo novo coronavírus confirmada em Pequim, capital da China.