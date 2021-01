Space Shuttle Challenger explode logo após o lançamento. O que ficou para a História a 28 de janeiro

1887

Começa a construção da Torre Eiffel, em Paris, no local da Exposição Universal de 1890.

AP Images

1924

Morre Joaquim Teófilo Braga, escritor, político, filólogo, professor, militante Republicano, primeiro presidente do Governo Provisório da I República e segundo Presidente da República Portuguesa. Tinha 80 anos.

Cultura Açores

1935

A Islândia despenaliza o aborto. É o primeiro país do mundo a recusar a aplicação de penas sobre a interrupção voluntária da gravidez.

Cathal McNaughton

1958

Godtfred Kirk Christiansen, o filho do carpinteiro Ole Kristiansen, cria a patente das peças Lego, com as quais se podem fazer infinitas montagens.

Philippe Wojazer

1986

O Space Shuttle Challenger explode no ar matando os sete tripulantes, 75 segundos após o lançamento no Cabo Canaveral, Flórida.

Steve Helber/ AP

1990

A atleta portuguesa Rosa Mota, campeã olímpica, vence a maratona de Osaka, no Japão.

AP/ Arquivo

2002

Morre aos 94 anos, a escritora sueca Astrid Lindgren, autora de "Pipi das Meias Altas".

TT News Agency

2005

O movimento islamista radical Hamas vence as eleições municipais da Faixa de Gaza.

Ahmed Jadallah

2010

Apresentação do iPad, em São Francisco, pelo CEO da Apple, Steve Jobs.

Kimberly White

2020

Confirmados dois casos do novo coronavírus, um na Alemanha e outro no Japão, de doentes que não estiveram na China, tendo sido infetados nos seus países por pessoas provenientes de Wuhan.