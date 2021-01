Nasce o carro a gasolina. O que ficou para a História a 29 de janeiro

1886

Karl Benz põe em funcionamento o primeiro motor automóvel a gasolina.

1945

É Fundado o jornal desportivo A Bola, que passa a diário a 10 de fevereiro de 1995.

Reprodução

1963

Morre o poeta norte-americano Robert Frost. Tinha 88 anos.

1975

Morre o cineasta português Manuel Guimarães, realizador de "O Desterrado". Tinha 59 anos.

Reprodução Câmara Municipal da Nazaré

1989

A estação interplanetária Phobos entra na órbita do planeta Marte.

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=432872

1996

Incêndio do Gran Teatro La Fenice de Veneza.



Anonymous

1997

O neto de Mahatma Gandhi lança ao Ganges as cinzas do estadista indiano, encontradas em 1996, no cofre de um banco.

SHERWIN CRASTO

2006

Uma vaga de frio provoca uma queda de neve em Lisboa pela primeira vez em 52 anos.

2015

O desaparecimento do voo MH370 é oficialmente declarado pela Malásia como um "acidente", adiantando que as pessoas a bordo estão todas mortas, causando alguma agitação nas famílias que exigem provas e os corpos dos seus familiares ou amigos.

Reuters

2020

Finlândia confirma primeiro caso do novo coronavírus.

O Parlamento Europeu aprova, em Bruxelas, o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia, a última formalidade que faltava para que o 'Brexit' se concretize a 31 de janeiro.